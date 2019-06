CALCIOMERCATO ATALANTA GUTH / Interesse dalla Spagna per Rodrigo Guth. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, per il difensore brasiliano dell'Atalanta si è fatto avanti il Valencia.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Gli spagnoli hanno effettuato per ora solo un semplice sondaggio per quello che è sicuramente uno dei migliori prospetti del club orobico, intenzionato comunque a puntarci nel prossimo futuro dopo l'investimento di circa 500mila euro di due anni fa. Nel 2017 Guth venne acquistato dal, diventando - specie quest'anno - uno dei pilastri delladi mister, che venerdì sera ha battuto l'Inter in finale conquistando lo scudetto dopo 21 anni.