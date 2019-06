CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI TIFOSI NAPOLI / Il popolo del web si spacca esattamente a metà dopo l'ufficialità dell'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. Da una parte la gioia di gran parte dei tifosi bianconeri, felici per il cambio di rotta intrapreso dalla società, e dall'altra la delusione di molti supporters del Napoli che avevano idolatrato il tecnico ex Chelsea. "Una grande vittoria culturale.

Agnelli ha capito che con l’elogio del risultatismo, del calcio iperconservativo, non lascerai mai il segno. Avevamo ragione noi" dice un tifoso della, a cui fanno da contraltare messaggi del tipo 'Non ha spazio per elencare tutti il incongruenze di! Celebro io che le maschera cadrà ora, perchè allora si può tifare Napoli senza questo fantasma di uno eroe mai esistito, che fuò coltivato per il "sarristi" in tutta la ultima stagione". Questi e moltissimi altri i messaggi apparsi sui social anche con toni decisamente più alti: "Grandissimo allenatore, altrettanto abile doppiogiochista e traditore. Di se stesso in primis".

Ecco alcuni messaggi sui social: