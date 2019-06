CALCIOMERCATO FIORENTINA BADELJ LAZIO / Milan Badelj ha lasciato la Fiorentina a parametro zero appena un anno fa per tentare una nuova avventura alla Lazio. Alla corte di Simone Inzaghi il regista croato ha però raccolto pochissimo spazio, finendo spesso in panchina alle spalle di Lucas Leiva.

Ora l'ex viola dopo un'annata deludente potrebbe decidere di lasciare subito la piazza biancoceleste con destinazione a sorpresa.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la Fiorentina potrebbe pensare di riportare Badelj in toscana considerata la necessità di Montella di avere un regista e il fatto che il croato abbia lo stesso procuratore dell’allenatore viola.