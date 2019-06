CALCIOMERCATO MILAN BERTOLACCI CAGLIARI GENOA FIORENTINA / Ancora una manciata di giorni ed Andrea Bertolacci sarà ufficialmente svincolato. Il centrocampista classe 1991 è pronto dunque a lasciare il Milan per intraprendere una nuova avventura.

Stando al 'Corriere ello Sport' l'ex genoano sarebbe finito anche nel mirino delche dopo aver strizzato l'occhio a, avrebbe fatto un pensierino anche per Bertolacci. Lo scoglio principale per gli isolani potrebbe essere rappresentato dalle richieste di ingaggio del calciatore che complice il cartellino a zero potrebbe sparare più alto. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Su Bertolacci anche un tira e molla tra Genoa e Fiorentina per cercare di portarlo nelle loro fila. Da una parte l'eventuale ritorno in Liguria e dall'altra l'ex allenatore Montella.