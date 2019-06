JUVENTUS ROMERO GENOA ANDREAZZOLI / E' Cristian Romero il primo regalo per Aurelio Andreazzoli. Il difensore argentino, già acquistato dalla Juventus, resterà al Genoa in prestito per un'altra stagione. I bianconeri, proprietari del cartellino, hanno deciso di lasciare il giocatore in Liguria a disposizione di Aurelio Andreazzoli.

Il nuovo tecnico rossoblù potrà dunque contare su uno dei migliori giocatori della scorsa stagione. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Lo riporta 'Tuttosport', che sottolinea come Romero resterà a Genova dove potrà conquistare ulteriore esperienza. La Juventus opterà quindi probabilmente sul turco Demiral, visto che i due erano in ballottaggio. Oltre a Romero il Genoa è al lavoro per rinnovare anche il prestito di Radu dall'Inter.