CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN CONTE KOVACIC / Sembra passata un'eternità da quando Radja Nainggolan era stato ufficializzato all'Inter come fiore all'occhiello della sessione di trasferimenti. Invece è trascorso appena un anno e la situazione sembra ben lontana dall'estate 2018. Stando al 'Corriere dello Sport' a distanza di appena una stagione il belga sarebbe diventato una sorta di 'peso da scaricare', un calciatore che nei pensieri del neo tecnico Antonio Conte, potrebbe diventare un problema nella gestione dello spogliatoio. Ecco quindi che nel caso dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe anche lasciare Milano.

Decisione della quale sarebbe stato informato anche l'agente Beltrami, che ultimamente è molto impegnato in corso Vittorio Emanuele in quanto procuratore di Barella. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Caso comunque differente da Icardi anche perchè non è detto che si trovi una squadra pronta ad investire su Nainggolan. Il 'Ninja' potrebbe dunque rimanere per provare a convincere Conte, e ciò modificherebbe anche le strategie di mercato a centrocampo. In tal caso, l'eventuale ritorno di Mateo Kovacic potrebbe andare in scena soltanto attraverso la formula del prestito.