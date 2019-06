CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL MADRID / Continua il conto alla rovescia in casa Juventus per l'approdo di Maurizio Sarri in bianconero. Poi sarà tempo nuovamente di calciomercato con i bianconeri che potrebbe fare subito un fantastico regalo all'allenatore ex Napoli. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' evidenzia come potrebbe riprendere quota l'ipotesi Marcelo per la corsia mancina.

Il quotidiano sportivo sottolinea come secondo la stampa spagnola, il brasiliano starebbe nuovamente pensando all’addio al. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il motivo principale riguarderebbe l’acquisto di Ferland Mendy dal Lione, che comporterà una spietata concorrenza per un posto da titolare a sinistra. Con questo quadro tornerebbe di moda la stessa Juventus che vanta tra le proprie fila l'amico Cristiano Ronaldo. I bianconeri prima però dovrebbero cedere Alex Sandro trovando il giusto acquirente. Costo intorno ai 45/50 milioni di euro.