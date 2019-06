SONDAGGIO CALCIOMERCATO.IT BARELLA ZANIOLO CHIESA/ La domanda è stata semplice: "Italia tra le favorite con il tris mercatoBarella, Chiesa e Zaniolo. Per avere chi fareste una 'follia'?" I followers dell'account Twitter di calciomercato.it hanno scelto il nome di Nicolò Barella.

Il centrocampista in forza attualmente al Cagliari e accostato all'Inter, ha ottenuto il 40% delle preferenze. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

E' arrivato invece al secondo posto Federico Chiesa, stella della Fiorentina e nome per il calciomercato Juventus. Infine, con il 25%, c'è Nicolò Zaniolo, la rivelazione della stagione appena trascorsa della Roma.