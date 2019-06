JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED/ Intervenuto a margine di un evento promozionale a Tokyo in Giappone, Paul Pogba, centrocampista francese, ha parlato del suo futuro e di un possibile addio al Manchester United: "Sono con i Red Devils da tre anni e circolano tante voci.

Dopo quanto accaduto in questa annata, nonostante sia stata la mia stagione migliore, penso sia giunto il momento di una nuova sfida, un'avventura in qualche altro club". Queste le sue parole riportate dal 'New York Times'. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Pogba, il cui nome è stato anche accostato alla Juventus per un clamoroso ritorno, veste la maglia del Manchester United dall'estate del 2016.