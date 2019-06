INTER ICARDI CONTE WANDA NARA / Conte-Wanda Nara: contatto! Il tecnico dell'Inter, come riferisce 'Repubblica', avrebbe avuto una lunga telefonata con la moglie-agente di Mauro Icardi proprio per chiarire la posizione dell'attaccante argentino nei piani dell'ex manager del Chelsea.

Spazio per Icardi nell'Inter di Conte non c'è anche se Wanda Nara avrebbe ribadito al tecnico la volontà di restare in nerazzurro, avanzando poi quella che appare come una provocazione: se Icardi è un peso per l', perché non lasciarlo libero a parametro zero? Insomma, un contatto che conferma il muro contro muro tra società e calciatore per un caso che dopo aver tenuto banco a lungo nella scorsa primavera, è destinato ora a incendiare l'estate, con la Juventus alla finestra. Resta ancora in piedi, infatti, l'ipotesi di uno scambiocon i bianconeri, una trattativa di cui si parla da mesi ma che, al momento, non è ancora decollata.