NAPOLI OSPINA SEPE / David Ospina diventa un calciatore del Napoli a titolo definitivo: come raccolto da Calciomercato.it, il club azzurro ha esercitato il diritto di riscatto versando i 4,8 milioni di euro previsti nell'accordo con l'Arsenal della scorsa estate.

L'opzione è stata esercitata ieri, 15 giugno, ultimo giorno utile in base all'intesa: Ospina, impegnato con la Colombia in Copa America, diventa quindi un giocatore azzurro a titolo definitivo. L'avvenuto riscatto del colombiano potrebbe essere economicamente compensato dai 4 milioni di euro che ildovrebbe versare per riscattare Luigiproprio dal club partenopeo: opzione, in scadenza il 30 giugno, che non è stata ancora esercitata dalla società ducale ma tutto lascia pensare che possa farlo a breve.