CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / In attesa di uficializzare il suo addio al Chelsea e il successivo trasferimento alla Juventus, Maurizio Sarri si gode alcuni giorni di relax in terra marchigiana.

La casa in cui si trova con moglie e figlio, riporta il 'Corriere dello Sport', sembra diventato un bunker nel quale il tecnico starebbe ritrovando più serenità dopo un finale di stagione impegnativo e l'importante scelta sul futuro. Proprio in vista dell'approdo a, tra una sigaretta e l'altra, un pranzo e una cena serviti direttamente a destinazione, Sarri starebbe già lavorando per il suo nuovo club, analizzando pregi e difetti tramite la visione di molteplici filmati.