JUVENTUS SALAH LIVERPOOL / La Juventus pronta a fare follie per Mohamed Salah: dall'Inghilterra arriva la notizia dell'assalto bianconero tentato all'attaccante egiziano del Liverpool. Il club italiano avrebbe presentato, come riferisce il 'Mirror', un'offerta da 170 milioni di euro per strappare l'ex Roma ai campioni d'Europa; una proposta che ai 'Reds' sarebbe arrivata anche dal Real Madrid.

In entrambi i casi sarebbe stato lo stesso calciatore a dire di voler restare in Inghilterra. Dopo un periodo in cui Salah era intenzionato a lasciare Liverpool, infatti, per l'egiziano ora le cose sono cambiate: la vittoria della Champions League e l'essere acclamato dai fan inglesi lo hanno convinto a riporre nel cassetto al momento il desiderio di cambiare aria. Un addio al Liverpool soltanto rimandato però: lo stesso tabloid inglese, infatti, spiega che nella prossima estate Salah potrebbe davvero decidere di lasciare i 'Reds' magari dopo aver riportato il club a vincere il campionato.