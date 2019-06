NAPOLI MANOLAS AKE / La sorpresa Albiol, vicino al trasferimento al Villarreal, ha stravolto i piani e le priorità di mercato del Napoli: gli azzurri devono chiudere il prima possibile la falla difensiva aperta con l'addio allo spagnolo.

Il primo obiettivo ècon il quale è stato trovato un accordo sull'ingaggio: il greco è da tempo nel mirino della Juventus con i bianconeri che sono in cima alle sue preferenze . I partenopei però non sono intenzionati al momento a pagare cash la clausola presente nel contratto del calciatore con la Roma e cerca di abbassare l'esborso economico inserendo nell'affare delle contropartite tecniche.

Nel caso in cui la trattativa con i giallorossi non dovesse andare a buon fine, il Napoli si orienterebbe su Nathan Ake: come riferisce la 'Gazzetta dello Sport' Giuntoli avrebbe pronta un'offerta da 30 milioni di euro da pagare in due rate, contro la richiesta di 40 milioni avanzata dal Bournemouth.