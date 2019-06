LECCE STICCHI DAMIANI / Il presidente del Lecce neo promosso in Serie A, Saverio Sticchi Damiani ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' dei piani di mercato della società pugliese: "Il direttore sportivo Meluso sta lavorando per Burak Yilmaz del Besiktas ed Ertugrul Ersoy del Bursaspor.

Suvediamo, ma noi in porta abbiamo, per me gioca lui. Intanto abbiamo chiuso per Vera, terzino sinistro colombiano del 1999. Davanti arriveranno due attaccanti, uno può essere appunto Burak. E vorremmo investire su 2-3 giovani di proprietà". Porte non chiuse infine perche dopo il prestito al Frosinone tornerà all'Inter: "Magari da luglio ne parleremo".