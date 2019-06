CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE SARRI RABIOT BUFFON / Alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la fugace esperienza al PSG, Gigi Buffon ha fatto il punto sulle notizie più calde del calcio italiano. Il portiere ha analizzato dapprima il passaggio di Conte all'Inter: "Sai cosa mi ha fatto male? Leggere in due o tre occasioni che qualche tifoso juventino aveva chiesto di togliere la stella di Conte dopo il suo passaggio all’Inter - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Mi sento dentro il mondo Juve, conosco bene i dirigenti, i giocatori, i tifosi e so cosa ha dato e ha rappresentato Antonio. Per la Juve si è speso fino all’ultima goccia di sudore, mettendo tutto se stesso, da giocatore non si è mai risparmiato per il bene della squadra. Da allenatore se l’è caricata sulle spalle e l’ha trascinata al successo con una lucidità totale e senza soluzione di continuità. Le scelte professionali, anche se spiazzanti, non possono sporcare un passato intenso come il suo. Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società.

Considero il suo ritorno importante per tutto il sistema, così come quelli di Maldini, Boban, Sarri".

SARRI - "Ho toccato con mano la competenza del presidente, di Fabio e Pavel. Chi segue sempre gli stessi percorsi raggiunge sempre gli stessi traguardi e la Juve che cerca la Champions ha voluto tentare la strada della discontinuità, partendo dal presupposto che la squadra è difficilmente migliorabile - prosegue Buffon - Sarri non è rivoluzione, né scommessa. E' un percorso inedito, un’altra storia. Allegri? La classe con cui ha gestito l’addio è stata eccezionale. Trovo che fosse il momento giusto per chiudere tanto per lui quanto per la società, la Juve aveva bisogno di cose nuove".

RABIOT - "E' incredibile, fortissimo. E anche un ragazzo perbene e un ottimo compagno di squadra, le tempeste mediatiche che l’hanno visto protagonista non so proprio da cosa dipendano. Quello che ho conosciuto io è un fuoriclasse, un mix fantastico: ha la forza fisica di Pogba, è un autentico armadio, la personalità nel gioco di Vidal e potenzialmente il dinamismo e la capacità di inserimento di Marchisio. Deve migliorare i tempi di ingresso nell’area avversaria, può diventare uno da dieci gol campionato".