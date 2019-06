CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO MARIO RUI VERDI / In bilico tra permanenza e cessione, Verdi e Mario Rui studiano la miglior soluzione per la loro carriera.

Entrambi sono stati protagonisti di una stagione altalenante col, che di fronte a offerte congrue potrebbe cederli la prossima estate: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Su entrambi c'è il forte interesse del Torino, che li ritiene perfetti per i dettami tattici di Mazzarri. Tuttavia, come emerso dai primi sondaggi tra le parti, riporta 'Tuttosport', De Laurentiis non sarebbe disposto a cedere i due calciatori in prestito con diritto di riscatto: Verdi viene quindi valutato circa 25 milioni di euro, mentre per Mario Rui la richiesta è di 18 milioni. Il Torino, da par suo, non sembra disposto ad accontentare gli azzzurri; si prospettano quindi nuovi summit per limare la distanza tra domanda e offerta.