INTER WANDA NARA ICARDI / Mauro Icardi continua ad essere il nodo da sciogliere in casa Inter: per l'attaccante argentino non c'è spazio nella squadra pensata da Antonio Conte e i nerazzurri vorrebbero perfezionare la sua cessione prima della fine del mese, anche se la missione non si preannuncia semplice. Sull'attaccante c'è sempre la Juventus, con il possibile scambio con Dybala che non è tramontato, ma novità negli ultimi giorni non ce ne sono state.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

A incendiare i social ci ha pensato però questa mattina Wanda Nara, moglie-agente di Icardi: "A Milano per lavoro" il cinguettio che ha scatenato i tifosi. Tra chi invitava la coppia ad andare via il prima possibile dall'Inter, chi chiedeva invece adi portare Icardi alla. Quella bianconera resta ancora la pista con maggiori possibilità, mentre per Icardi alla Roma sono diversi gli ostacoli da superare come raccontato da Calciomercato.it.