EUROPEI UNDER 21 ITALIA SPAGNA / Partono oggi gli Europei Under 21: il via con Polonia-Belgio alle ore 18.30, poi alle 21 il debutto gli azzurrini di Gigi Di Biagio. Italia-Spagna è la sfida che dà iniziato al torneo per la nostra Nazionale che si candida ad un ruolo da protagonista, grazie anche ai prestiti dell'Italia di Mancini: da Barella a Chiesa, passando per Zaniolo, Kean e Pellegrini.

Il commissario tecnico italiano ha sciolto alcuni dubbi ieri in conferenza stampa: giocheràin porta, dopo aver vinto il ballottaggio con Audero; in campo dal primo minuto dovrebbe scendere anche, conche dovrebbe, invece, partire dalla panchina. Nella Spagna occhio al napoletano, ma riflettori accesi anche su

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SPAGNA UNDER 21

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Pellegrini, Tonali, Barella; Zaniolo, Kean, Chiesa. Ct. Di Biagio

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Meré, Unai Nunez, Junior Firpo; Fabian Ruiz, Merino; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. Ct. De La Fuente

La partita sarà trasmessa in diretta da Rai 1 con inizio alle ore 21. Gara visibile in streaming su Rai Play.