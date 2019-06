CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA ZANIOLO / La Juventus continua a guardare in casa Roma per rinforzarsi. Se per la difesa piace Manolas (voluto anche dal Napoli), a centrocampo ormai da tempo si segue Zaniolo, campioncino che non ha ancora rinnovato con i giallorossi ma che avrebbe la priorità di restare nella Capitale.

Così,sta studiando le mosse giuste per concretizzare il grande acquisto: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Decisivi si potrebbero rivelare i prossimi quindici giorni, considerato che la Roma entro il 30 giugno dovrà rientrare nei paletti del Fair Play finanziario. La Juve, riporta 'Tuttosport', avrebbe in mente un triplo piano per convincere i giallorossi a farlo partire: il primo riguarderebbe uno scambio con Gonzalo Higuain, valutato poco meno del talento italiano; il secondo coinvolgerebbe l'inserimento di Perin come contropartita più una somma di 20 milioni di euro più bonus; la terza opzione al vaglio, infine, vede i torinesi intenti a investire 40-45 milioni. Zaniolo, intanto, proietta la sua attenzione sugli impegni dell'Italia u21, che stasera scenderà in campo contro la Spagna u21 negli Europei che si giocheranno in casa.