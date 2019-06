JUVENTUS NEDVED RAIOLA / Si muove Pavel Nedved: il vicepresidente della Juventus ha compiuto ieri un blitz a Montecarlo per incontrare Mino Raiola. Lo riferisce 'TuttoSport' secondo cui la società bianconera ha giocato la carta degli ottimi rapporti tra i due (Raiola è stato il procuratore di Nedved) per capire le possibilità di chiudere due operazioni.

La prima è quella che corrisponde al nome di Paul Pogba, per il quale però c'è da fare i conti non soltanto con la resistenza del(che chiederebbe 180 milioni di euro) ma anche con la concorrenza del. L'altro nome al centro della chiacchierata è quello del centrale olandese dell'Ajax de Ligt, per il quale c'è da registare il rilancio del Psg con un'offerta da 90 milioni di euro . Secondo il quotidiano piemontese, Raiola non avrebbe chiuso completamente la porta alla Juve: i parigini sono in vantaggio per il difensore ma l'affare non è ancora chiuso.