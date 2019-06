COPA AMERICA ARGENTINA COLOMBIA / Parte con il 'botto' la Copa America: nella seconda giornata di gara subito un grande crollo, quello dell'Argentina di Lionel Messi che viene sconfitta 2-0 dalla Colombia di James Rodriguez e Duvan Zapata (protagonista con il gol del raddoppio).

Un ko pesante per l'albiceleste guidata da: dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, ecco che laprende in mano il pallino del gioco nella ripresa e porta a casa i tre punti. Succede tutto nei venti minuti finali: al 71' è Martinez a sbloccare il risultato con una conclusione da fuori. All'85' tocca poi a Duvan Zapata chiudere i conti con una deviazione ravvicinata. Vince la Colombia, per l'Argentina di Messi è, invece, notte fonda!

ARGENTINA-COLOMBIA 0-2: 71' Martinez, 85' Duvan Zapata

Classifica Girone B: Colombia 3, Paraguay*, Qatar* e Argentina 0