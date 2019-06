MILAN PRAET TORREIRA / Questione di regia: il Milan di Giampaolo dovrà passare per i piedi che in rossonero lo scorso anno non si sono visti. Centrocampo rivoluzionato a Milanello con l'addio di Bakayoko e quello possibile di Biglia, per far spazio alla mente che dovrà far sì che in campo si vedano i dettami del nuovo allenatore.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Quel Giampaolo che presto sarà ufficialmente annunciato dopo che ieri è stato formalizzato l'addio alla Sampdoria: l'ex tecnico blucerchiato ha bisogno di un regista e in casa Milan i nomi scritti in maiuscolo sul taccuino della nuova dirigenza sono due, entrambi vecchie conoscenze dell'allenatore. Il primo porta a, valutato circa 30 milioni dalla società ligure e nel mirino anche dell'. Proprio nei 'Gunners' gioca l'altro obiettivo milanista:, lanciato a Genova proprio da Giampaolo. In questo caso si parla di una valutazione che sfiora i 40 milioni conper nulla convinto di lasciar partire l'uruguaiano. Trattative difficili, rese ancora più complicate dalla necessità perdi far quadrare i conti non fuoriscendo dai paletti del fair play finanziario.