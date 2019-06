INTER LUKAKU DYBALA PSG / Se per Dzeko la trattativa è a buon punto, l'Inter registra una frenata importante su Romelu Lukaku: l'attaccante belga è una delle richieste fatte da Antonio Conte per costruire una squadra in grado di poter lottare per il vertice fin da subito. Il problema è rappresentato dalla richiesta del Manchester United: dopo Perisic, scrive la 'Gazzetta dello Sport', i 'Red Devils' hanno detto no anche a Icardi come possibile contropartita ma non solo.

Il club inglese avrebbe chiarito che Lukaku andrà via soltanto davanti al pagamento cash degli 80 milioni richiesti, una condizione che complica, e non poco, i piani diche hanno la necessità di abbassare l'esborso in contanti. Occhio poi anche alla concorrenza delche complica ulteriormente la trattativa per portare l'attaccante belga alla corte di. Nel caso l'assalto a Lukaku dovesse chiudersi con un nulla di fatto, ecco che diventarebbe prioritario la pista che porta a Paulo: anche in questo caso però, operazione non semplice, anche se la Juventus potrebbe dire sì ad una trattativa che preveda il trasferimento in bianconero di Icardi.