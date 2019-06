JUVENTUS SARRI GUARDIOLA PIRLO / L'annuncio continua ad essere rimandato e la Juventus si trova ancora senza un allenatore: tutti gli indizi convergono su Maurizio Sarri per il quale mancherebbe ancora il via libera definitivo del Chelsea che è alla ricerca di un nuovo tecnico (Lampard favorito su tutti). L'attesa prolungata dà spazio a voci ed indiscrezioni, con il nome di Guardiola che continua ad aleggiare tra i tifosi bianconeri e non solo. Su Twitter il giornalista della Rai Paolo Paganini va oltre al duo Sarri e Guardiola e non esclude una sorpresa.

Rispondendo alle domande dei follower, scrive: "Più Guardiola meno Sarri ma occhio anche ad un nome a sorpresa". E a chi gli domanda se questo possa essere individuabile in Massimo, risponde: "Dovessi dire una sorpresa 'clamorosa' in ambito juventino, allora direicon vicepiù che Carrera".

Tornando a Sarri, in un video diventato virale il padre dell'attuale tecnico del Chelsea conferma il mancato via libera del club londinese: "Non l'hanno ancora liberato, non so ancora quando si saprà qualcosa, nemmeno lui lo sa".