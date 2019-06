Trapani in Serie B: battuto il Piacenza nella finale playoff

TRAPANI SERIE B PIACENZA / Notte indimentcabile per il Trapani, che riconquista la Serie B battendo 2-0 il Piacenza nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, in virtù dello 0-0 del match d'andata.

Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno trovato il vantaggio nel primo tempo con una rete di Nzola e nel finale, dopo un secondo tempo equilibrato (caratterizzato da un brutto scontro tra Bertoncini e Corradi, che ha obbligato il primo ad essere trasportato in ospedale per accertamenti) Taugourdeau ha trovato la zampata vincente su calcio d'angolo dando il via alla festa dei siciliani.

