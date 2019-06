COPA AMERICA VENEZUELA PERU' / Dopo la vittoria nel Brasile nella gara inaugurale contro la Bolivia, arriva il pareggio a reti bianche tra Venezuela e Perù nell'altra gara del Girone A della Copa America.

Uno 0-0 in cui non sono mancate emozioni come i due gol annullati al: in avvio di gara è la Var a strozzare in gola l'esultanza di, mentre nella ripresa èad essere fermato in fuorigioco dopo aver depositato la palla in rete. In questo caso i Var dà ragione agli arbitri: gol annullato. Al 75' il Venezuela resta in dieci per l'espulsione di Mago ma il risultato non cambia nonostante il tentativo di forcing del Perù.

VENEZUELA-PERU' 0-0

Classifica Girone A: Brasile 3, Perù e Venezuela 1, Bolivia 0.