FIORENTINA DRAGOWSKI LECCE / Ottimo campionato a Empoli per Dragowski: il 21enne portiere polacco, di proprietà della Fiorentina, deve ora decidere il suo futuro.

Terminato il prestito in maglia azzurra, l'estremo difensore - come dichiarato dal suo agente - pensa ad un trasferimento a titolo definitivo e le pretendenti non mancano: tra queste, secondo quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport', ci sarebbe anche il neopromosso Lecce che avrebbe mosso i primi passi per il calciatore. Per ricevere il sì di Dragowski però c'è da vincere la concorrenza degli inglesi del, anche loro sulle tracce del 21enne di Bialystock.