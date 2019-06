MILAN LABORDE / Il più è fatto: Maldini e Boban hanno ricevuto ufficialmente i nuovi incarichi, ora toccherà a Massara e Giampaolo poi il 'nuovo' Milan sarà completo. Tutto pronto quindi per partire con acquisti e cessioni che saranno fatti sempre tenendo presente il fair play finanzario.

Tra i nomi nuovi accostati ai rossoneri, riporta 'sportmediaset.it', ci sarebbe anche Gaetan: 25 anni, attaccante del, capace di giocare sia come prima che come seconda punta. Nella stagione appena finita ha totalizzato 37 presenze, mettendo a segno 11 reti e impreziosendo le sue prestazioni con 5 assist. Il suo è uno dei nomi nella lista della nuova dirigenza rossonera che va alla ricerca di un rinforzo in attacco dove è da decidere quale sarà la sorte di Patrick: con il 4-3-1-2 di Giampaolo, il giovane attaccante avrebbe più spazio rispetto allo scorso anno ma una sua eventuale cessione garantirebbe un'importante plusvalenza alla società e per questo sono giorni di riflessioni.