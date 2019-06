Lazio, non solo Pedro Neto: altra trattativa in corso col Benfica

CALCIOMERCATO LAZIO BENFICA BRUNO JORDAO / Non solo Pedro Neto, il Benfica sta provando a mettere a segno un altro colpo in casa Lazio.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Si tratta di, centrocampista classe 1998 al quale, in questa stagione,ha concesso solo tre spezzoni di partita in campionato. Il calciatore, anche lui lusitano, è nel mirino delle 'Aguias', ma i negoziati - come riporta 'A Bola' - non sono così vicini alla conclusione come quelli per l'affare Neto, ormai in dirittura d'arrivo. I campioni di Portogallo, in ogni caso, tenteranno di mettere a segno il doppio colpo nei prossimi giorni.