ITALIA SPAGNA UNDER 21 DI BIAGIO / Meno uno: domani sera partono gli Europei Under 21 con l'Italia, padrone di casa, tra le favorite. Inizio da brivido contro la Spagna, autentica bestia nera degli azzurrini negli ultimi anni. Gigi Di Biagio però non vuole sentir parlare di tabù e nella conferenza stampa della vigilia chiarisce: "Adesso basta è il momento di competere alla pari. La forza della Spagna la conosciamo tutti, il suo stile non cambia, il loro modo di palleggiare e di tentare di fare la partita resta uguale. Non so se è più forte o più debole di due anni fa.

Vista la formula del torneo, questa non è una prima giornata ma un sedicesimo di finale: dobbiamo fare risutlato".

Di certo sarà una serata emozionante: "Beh, sì: sarà un'emozione incredibile quando 30mila persone canteneranno l'inno". Poi parola al campo dove ci sarà Meret: "Ho scelto lui come titolare. Il portiere non è un ruolo come gli altri ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato". E gli altri? Per Di Biagio sono tutti pronti e spiega che anche i big sono arrivati con la testa giusta: "Quando a Barella dicevo che non lo avrei portato lui mi rispondeva 'ma come non mi porti?'" Invece c'è e domani sarà tra i titolari.