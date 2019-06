JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Paul Pogba ha deciso: vuole il Real Madrid e sarebbe pronto a mettere il Manchester United spalle al muro per far sì che il suo desiderio venga esaudito. E' 'abc.es' a parlare delle mosse che il centrocampista francese e il suo agente, Mino Raiola, sono pronti a fare per avere il sì dei 'Red Devils' alla cessione.

Un affare che interessa anche la, da tempo attenta alla situazione del calciatore e desiderosa di riportarlo in Italia: la scelta diperò, sarebbe il Real di Zinedinee pur di andare a Madrid è in arrivo la richiesta ufficiale di trasferimento, prevista in Premier League. Qualora questa mossa non dovesse rivelarsi utile per agevolare il trasferimento, ecco che Pogba andrebbe al muro contro muro: si parla della possibilità che il calciatore si rifiuti di scendere in campo durante le amichevoli pre-stagionali e non è escluso che possa confermare la sua posizione anche all'inizio della Premier League. Inoltre lo stesso francese avrebbe già detto sì alla riduzione del suo ingaggio, mentre il Real è pronto a sborsare fino a 125 milioni, cifra lontana dai 180 milioni chiedi dallo United.