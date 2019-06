MONDIALE UNDER 20 UCRAINA COREA DEL SUD / L'Ucraina è campione del Mondo. La squadra di Petrakov infatti è riuscita a imporsi per 3-1 in rimonta contro la Corea del Sud. Al 5' infatti i coreani si sono portato immediatamente in vantaggio grazie al rigore trasformato da Lee Kang-In.

Successivamente la formazione gialloblu è riuscita a ribaltare il risultato con, autore di entrambe le marcature. Il classe 2000 dellaha segnato al 35' e al 53' di gioco. Nel finale c'è stato spazio anche per la rete della sicurezza ucraina, siglata da. Si chiude quindi il torneo, che ha visto l'Italia terminare il suo cammino al quarto posto, vista la sconfitta contro l'Ecuador