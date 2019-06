CALCIOMERCATO MILAN INTER CARRASCO DALIAN YIFANG / Si azzerano le possibilità di vedere Yannick Ferreira Carrasco in Italia durante l'estate. L'esterno del Dalian Yifang ha infatti chiarito il suo futuro su 'Twitter': "Per motivi da me non voluti, non sono riuscito ad arrivare in tempo per aiutare la mia squadra finora.

La voglia di vincere con il Dalian è ancora presente: auguro al mio club le fortune migliori. Sarò lì per aiutare squadra e presidente a vincere il prossimo campionato". Per il classe '93 spagnolo si era ipotizzato recentemente un approdo in Serie A ().

