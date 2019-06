Juventus, sgarbo di Leonardo: Psg su Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO JUVENTUS LEONARDO PSG MILINKOVIC-SAVIC LAZIO / La Juventus continua a lavorare per un grande colpo a centrocampo, con Pogba e Milinkovic-Savic in cima alla lista. Per quanto riguarda però Milinkovic-Savic, c'è da registrare l'irruzione sulla scena del Psg.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo 'Canal Plus', infatti,avrebbe già avuto colloqui telefonici con l'agente del serbo, Mateja. Un incontro tra i due sarebbe in programma nei prossimi giorni, alla presenza anche del plenipotenziario di mercato Fali, che ha mandato di condurre le trattative con il club francese. Sarebbe pronta inoltre un'offerta per convincere lae anticipare i bianconeri.