CALCIOMERCATO INTER VAZQUEZ REAL MADRID / In casa Real Madrid non starebbe tenendo banco solamente il mercato in entrata.

Anche le cessioni infatti saranno importanti: a tal proposito, una di queste potrebbe essere quella legata a Lucas, recentemente accostato all'. Secondo quanto riferito dal portale iberico 'marca.com', il club di Florentino Perez avrebbe deciso di mettere in vendita l'esterno e di essere pronto ad ascoltare eventuali offerte.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!