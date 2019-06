Inter, Icardi sparisce (anche) dal nuovo video

INTER ICARDI / In attesa di capire come si risolverà il braccio di ferro sul mercato con l'Inter che lo ha di fatto messo in vendita, Mauro Icardi è praticamente sparito dalla comunicazione nerazzurra che sta proponendo tanti contenuti di riepilogo della stagione in corso.

L'ultimo, è un video con i "dietro le quinte" del campionato, in cui l'ex capitano non appare mai. Non è la prima volta che accade da quando il caso di mercato è esploso. Anche in Cina, ad esempio, Suning ha virato su altri testimonial escludendo 'Maurito'. Molto più di un indizio.