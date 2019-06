JUVENTUS LO CELSO MANCHESTER UNITED / Manchester United all'assalto di Giovani Lo Celso, centrocampista di proprietà del Betis accostato anche alla Juventus.

Secondo quanto riportato da 'Estadio Deportivo', la dirigenza dei 'Red Devils' sarebbe disposta ad offrire fino a 70/75 milioni di euro per strappare il classe 1996 al club spagnolo.

L'argentino ex PSG è in cima alla lista del Tottenham per l'eventuale post Eriksen ed è seguito anche dall'Atletico Madrid. Si preannuncia dunque un'importante asta di mercato per Lo Celso.