Inter, Ozil si libera a prezzo di saldo

INTER OZIL / C'è un altro grande nome che si prepara ad infiammare l'estate di calciomercato. Quello di Mesut Ozil, per il quale il feeling con il manager dell'Arsenal Unai Emery non è mai scattato e questa dovrebbe essere la sessione giusta per arrivare all'addio.

Lo riferisce il 'Daily Mirror' secondo cui i 'Gunners' avrebbero bisogno di cessioni per finanziare i nuovi acquisti e, soprattutto, hanno intenzione di abbassare il monte ingaggi partendo dal sacrificio di Ozil che percepisce lo stipendio più alto della rosa. Secondo il tabloid inglese la dirigenza avrebbe fissato a poco più di 30 milioni di euro la cifra per dare l'ok alla cessione dell'ex Real Madrid che, dopo essere stato accostato anche all'Inter, fa gola in particolare alle big di Turchia.