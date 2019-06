Napoli, Cagliari su Rog: gli azzurri fanno il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI ROG CAGLIARI / Conferme sulla pista che può portare Marko Rog al Cagliari. Ieri il ds del Cagliari, Carli, ha incontrato gli agenti di Rog.

I rossoblu' sono interessati al croato, che nella seconda parte della stagione appena conclusa ha giocato in prestito al. Il 'Corriere dello Sport' chiarisce che la richiesta del, per il cartellino del centrocampista, sarebbe didi euro. Difficile inoltre per i sardi coprire l'ingaggio del giocatore, pari a circa 1,5 milioni di euro.