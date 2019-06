p>JUVENTUS FILIPE LUIS ATLETICO MADRID/ Ai microfoni di 'Marca',, terzino sinistro in scadenza con l'Atletico Madrid, ha parlato di calciomercato e del suo futuro con la maglia dei Colchoneros: "Parlerò del mio futuro dopo la Coppa America, ci sono alcune possibilità che io lasci questo club ma potrei anche restare". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Nei mesi scorsi, il nome di Filipe Luis è stato accostato anche alla Juventus, squadra che ha dato la delusione peggiore al brasiliano in questa stagione: "L'eliminazione in Champions contro i bianconeri è stata dura. Sono contentissimo di ciò che abbiamo fatto in questa stagione".