INTER SPALLETTI FIORENTINA/ Luciano Spalletti è tornato a parlare, stavolta a margine dell'evento 'The Coach Experience', nel quale il tecnico di Certaldo ha parlato della nuova Inter di Antonio Conte: "Sono onorato di aver avuto la possibilità di allenare il club nerazzurro.

E' una grande squadra e una realtà enorme, chi poi costruisce opta per delle persone in determinati ruoli importanti". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Spalletti ha poi aggiunto: "Non posso rispondere su un possibile anno sabbatico. Fiorentina? Non penso che i viola abbiano pensato davvero a questa eventualità. Sono contento della permanenza di Montella, che potrà dimostrare tutto il suo valore".