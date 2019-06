Inter, ore di fuoco: Oriali e due colpi

INTER ORIALI DZEKO BARELLA / Questione di dettagli, di ore ormai per l'Inter che ha premuto sull'acceleratore ed entro il 30 giugno conta di sistemare i bilanci con le plusvalenze necessarie per il Fair Play Finanziario, ma anche di mettere a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte una rosa quanto più vicina possibile a quella con cui affronterà l'intera stagione. Ecco perché sono ore decisive per il mercato dei nerazzurri, pronti a definire due acquisti importanti.

Come riferisce 'Sportmediaset', infatti, la prossima sarà la settimana in cui salvo sorprese verranno definiti i dettagli per gli arrivi di Edindallae Nicolòdal. Entrambi saranno acquistati in vista del ritiro estivo che parte l'8 luglio, anche se Barella sarà in vacanza post-Europeo Under 21 e potrebbe tardare qualche giorno.

Chi non tarderà, invece, è Lele Oriali. Le prossime saranno ore decisive per il suo ritorno in nerazzurro dove sarà l'uomo forte voluto da Conte per fare da tramite tra società e giocatori.