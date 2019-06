INTER LAZARO HERTHA BERLINO / Tra le priorità della nuova Inter targata Conte e Marotta c'è anche l'arrivo di un laterale destro. Il primo nome in cima alla lista della dirigenza è quello di Valentino Lazaro, classe 1996 di proprietà dell'Hertha Berlino che i nerazzurri hanno individuato come il profilo ideale per la fascia destra nel consueto 3-5-2 dell'allenatore pugliese.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', nei prossimi giorni potrebbe esserci un blitz in Germania da parte dei dirigenti nerazzurri per parlare con l'Hertha Berlino: il club tedesco chiede 20 milioni di euro più bonus e l'Inter, che è partita da una prima offerta da 15 più bonus, presto formulerà una nuova proposta da 17 milioni più 2 di bonus, per un totale di 19. Un accordo potrebbe dunque arrivare a breve per non rischiare di farsi anticipare da altri club interessati al giocatore, PSG e Arsenal su tutti.