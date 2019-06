ITALIA PANICO MONDIALE/ Intervistata ai microfoni di 'Sportnews.eu', Patrizia Panico, attuale commissario tecnico dell'Italia Under 15 ed ex giocatrice ha parlato del Mondiale femminile: "Qualificarsi con una giornata d'anticipo è sempre una gran cosa in un torneo iridato. Io non porrei limiti a questa squadra, le azzurre non devono accontentarsi e secondo me potrebbero vincere il campionato mondiale".

Sulla rosa e l'intesa di squadra: "Hanno molte soluzioni tattiche, possono attaccare con molte giocatrici. E' difficile sfidare queste ragazze, sono imprevedibili e possono attaccare da un momento all'altro".

