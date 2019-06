p>MILAN FOFANA NAPOLI NEWCASTLE/ Come raccolto da Calciomercato.it , Seko, obiettivo di mercato del nuovo Milan di, è entrato nel mirino anche della Premier League e, più in particolare del Newcastle. A riportarlo è stato 'FootMercato' che ha accostato il centrocampista in forza all'Udinese a diversi club, fra i quali ci sarebbe anche il Napoli e il Torino. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Ma non solo, in Inghilterra Fofana piacerebbe anche al Crystal Palace così come in Francia al Rennes.