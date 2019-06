JUVENTUS LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Sergej Milinkovic-Savic è uno dei grandi obiettivi della Juventus. Il centrocampista serbo è da tempo sul taccuino del club bianconero, che sta lavorando per un colpo importante a centrocampo.

Laè pronta ad ascoltare offerte e non ritiene il calciatore incedibile, ma le proposte dovranno essere in grado di soddisfare il presidente, cosa mai semplice. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Intanto però i biancocelesti sondano il terreno per eventuali sostituti del serbo. Il ds della Lazio Igli Tare è alla ricerca di un possibile sostituto e come riferisce 'Il Messaggero', un nome che piace molto ai biancocelesti è quello di Yusuf Yazici, nazionale turco classe '97 in forza al Trabzonspor. Per lui il club turco chiede almeno 20 milioni di euro.