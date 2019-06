ROMA PASTORE / "Questa è stata un'annata molto particolare. I tanti problemi fisici non mi hanno aiutato, ma ho ancora tre anni di contratto, non vedo il motivo di andare via". Così Javier Pastore ha parlato in un'intervista rilasciata a 'MundoD' riguardo alla sua prima stagione con la maglia della Roma: "Sono stato molto felice di tornare in Italia, qui è come una seconda casa per me. Gli anni a Palermo sono stati meravigliosi.

Sono venuto alla Roma per giocare e per essere indispensabile per la squadra, ma non è stato purtroppo così" afferma l'argentino.

Pastore però sottolinea di non voler lasciare la capitale: "Questo è stato il primo anno e visto che non è stato buono, ho ancora tre anni di contratto e vorrei farne almeno un altro per riscattarmi e per cercare di essere importante per la squadra". Spiragli per un ritorno in Argentina? "Di River Plate e Boca Juniors si è parlato tantissimo, ma nessuno mi ha veramente contattato" ha concluso 'El Flaco'.