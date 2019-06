INTER CONTE LUKAKU BARELLA DZEKO / Un tris di acquisti da reglare ad Antonio Conte prima del ritiro estivo e della tournee in Asia. Questo l'obiettivo dell'Inter che lavora a grandi colpi di mercato per poter tornare a competere ai massimi livelli. Il primo della lista è Romelu Lukaku. Il belga è voglioso di intraprendere l'avventura italiana e con l'Inter avrebbe già raggiunto l'accordo sull'ingaggio. Il problema riguarda l'elevato costo del cartellino, con i nerazzurri che non sono intenzionati a spendere una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come Lukaku sia uno dei tre obiettivi che il club vuole mettere a disposizione di Conte prima del 7 luglio, data in cui prenderà ufficialmente il via il nuovo corso del tecnico salentino. Con il belga ci sono anche Barella e Dzeko. Per il centrocampista il Cagliari continua a chiedere 50 milioni di euro, mentre l'ultima offerta dell'Inter è di 35 milioni più 5 di bonus, senza contropartite. I giocatori da inserire nell'affare sono infatti un nodo: i nerazzurri non vorrebbero privarsi di Bastoni ed Esposito, mentre per Eder c'è il nodo Jiangsu. Contropartite che l'Inter sta valutando di inserire anche nell'affare Dzeko: Marotta non vorrebbe spendere più di 15 milioni, mentre la Roma ne vorrebbe 25. Prima però bisognerà attendere che i giallorossi risolvano la questione direttore sportivo, annunciando Petrachi.