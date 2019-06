LAZIO LUIS ALBERTO / Sergej Milinkovic-Savic resta un obiettivo della Juventus e delle big europee e in casa Lazio sembra l'unico giocatore di spessore che può salutare la capitale. Se per il serbo infatti verranno valutate le varie proposte, lo stesso non si può dire di Luis Alberto.

Lo spagnolo infatti non è sul mercato e resterà a Roma, con buona pace dei club a lui interessati (in primis).

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come Inzaghi lo ritenga al centro del progetto biancoceleste e la Lazio è intenzionata a fare muro, rifiutando ogni proposta. Il giocatore resterà dunque nella capitale, dove si trova bene ed è felice. Non è neppure escluso che si possa trovare anche un accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, ma di questo se ne parlerà a settembre, una volta chiuso il mercato. Al momento, vista la durata dell'accordo, non rappresenta una priorità in casa Lazio.